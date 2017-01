Politika, Svijet, Zanimljivosti

Mister (no) cool

Američki komičari Key & Peele snimili su komični skeč o Obaminom napuštanju Bijele kuće gdje Obama govori svojim uobičajenim tonom i rječnikom, no pored njega je njegov "anger translator" Luther koji govori što Obamamisli. To je njihov posljednji skeč s Lutherom... » The Daily Show