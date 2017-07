Hvar objavio rat partijanerima: Visoke kazne za golotinju i opijanje

Hrvatska, Turizam

Čednost je jedina vrijednost

Hvarski gradonačelnik Rikardo Novak objavio je ranije najavljeni rat razularenim turistima na ulicama svojega grada. Tko hvarskim ulicama bude šetao u kupaćem kostimu platit će do 600 eura, žene u gornjem dijelu kupaćeg i muškarci bez majice do 500 eura, a ako ćete teturati ulicama s bocom u rukama ili pijani ležati na tlu platit ćete do 700 eura. Na ulazu u grad čak je postavljena i tabla upozorenja gostima. » 24sata