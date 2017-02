Ide li Most putem HDSSB-a, ORAH-a i Laburista?

Hrvatska, Politika

Odlučujući izbori

Izgubi li Most na lokalnim izborima Metković, lako bi mu se moglo dogoditi ono što se prošle godine dogodilo Glavaševom HDSSB-u, Hrvatskim laburistima i ORAH-u. Još ako bi se nešto slično dogodilo u Omišu, Mostu bi to bio znak za uzbunu. A sve to bi, naravno, moglo utjecati na stabilnost i dugovječnost zajedničke Vlade HDZ-a i Mosta. Bit će stoga zanimljivo vidjeti kako će se dvije vladajuće stranke ponašati na predstojećim lokalnim izborima. » Novi list