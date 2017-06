Hrvatska

Vrući dani

Prema sedmodnevnoj prognozi Hrvatskog hidrometeoroškog zavoda (DHMZ), nakon sutrašnje moguće slabe kiše i dnevne maksimalne temperature od 32 C, u utorak bi moglo doći do 33, a u srijedu čak i 34 stupnja. U petak će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, no ne potpuno stabilno pa je lokalno moguć pokoji pljusak, uglavnom na sjeveru.