Igor Mandić u Nu2: Ljubav je kolosalna masna laž

Grumpy&funny old man

Današnjeg gosta Nedjeljom u 2 Igora Mandića ima smisla samo redom citirati:Zašto se užasavaju smrti, posebno vjernici koji se nadaju vječnom životu, dok mene čeka ništaviloTo je znanstvena fantastika, s time se ne želim ozbiljno baviti jer mi to izaziva vrtoglavicu goru nego religija i filozofija. No science fiction je bar zabavan za razliku od religije (o literaturi o paralelnim svemirima)Ja sam dipsoman, kroz mene nešto treba točiti, makar čaj ili voda... Pijanstvo je neka vrsta mučne religije za neke osobeStarost je raspadanje čovjeka u predvorju smrtiZa mene je dostojanstvena starost s rentom od 100.000 eura mjesečno da bih mogao dostojanstveno živjetiLjubav je kolosalna masna laž kojom se zamazuju oči muškarcima ne bi li se što više trsili da dopru do ženskoga mesaBrak je ujedinjen zajedničkim potomstvom i to je najjače ljepilo koje postoji na svijetuProjekt Hrvatske je propao... Društveni resursi su vlasništvo svih nas. Pokrali su nas » HRT