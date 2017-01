Igor Rudan: Živjet ćemo 120 godina

Hrvatska, Znanost

Ili preživljavati?

"Dolazimo do točke u vremenu kada ćemo 'optimizirati' svoj okoliš do te mjere da on više neće biti čimbenik ograničenja za naše trajanje života., doći ćemo do stadija gdje ćemo moći vidjeti koliko se dugo može živjeti temeljem našeg unaprijed zadanog, biološkog potencijala. Mnogi vjeruju da je ta biološka granica negdje oko 110 ili 120 godina. Tu će završiti prva faza produljenja životnog vijeka.od toga, trebat će razmisliti o mijenjanju nas samih, tj. našeg biološkog potencijala,", priča u intervjuu Indexu cijenjeni hrvatski znanstvenik Igor Rudan.