Ima li lijeka za kronično kašnjenje?

Zanimljivosti

Ima, u glavi

Mnogo je razloga zašto neke osobe stalno kasne, a druge ne. Ako vas to užasno smeta, možete svojim nemarnim prijateljima javiti krivo vrijeme sastanka, no mogli bi vas brzo otkriti, savjetuje Mel magazin . Dugoročnija je varijanta da osobe koje kasne nađu motivaciju zašto doći na vrijeme. To sigurno neće biti činjenica da se drugi ljute na njih, već nešto što se ih se direktno tiče, primjerice vrijeme koje gube i nepotrebno se stresiraju.