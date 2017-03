Index: Bankarsko kokošarenje u sjeni Todorićeve propasti

Hrvatska

Bitnije stvari od Ivice

Brojni korisnici poticane stanogradnje još su sredinom prošlog desetljeća sa Splitskom bankom potpisali ugovore o stambenim kreditima za kupnju stanova iz programa POS-a, u kojima je kamata bila vezana uz kretanje referentne kamatne stope EURIBOR. U jeku financijske krize, 2009., EURIBOR je značajno pao – sa vrijednosti koja se kretala oko 3 postotna poena pao je na nulu. Posljedično, i kamatne stope vezane uz EURIBOR su trebali pasti za toliki iznos, sa otprilike 6 na 3 posto. No Splitska banka je tu svoju obavezu iz ugovora odlučila ignorirati. Točnije, kako su ovih dana javili svojim klijentima, odlučili su ju "različito tumačiti". I tako je to trajalo punih osam godina. Cijelo to vrijeme banka je svojim klijentima naplaćivala kamatu od 6% umjesto 3%. » Index