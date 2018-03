Index: Dokad će se HŽ sprdati s našim milijardama

Hrvatska, Politika

Dok ima...

Ove će godine u Hrvatskim željeznicama pod stavkom "Razvoj sustava željezničkog prometa“ biti potrošeno 1,4 milijarde kuna, a ako računamo da nas je 4 milijuna, to je 362 kuna godišnje, ako je četvero u obitelji skoro 1.500 kuna, vozili se ne vozili, piše Indexov Goran Vojković nadahnut nedavnom fotografijom snijega u vlaku . Usto, Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine, usvojenom na sjednici vlade u rujnu 2015., predviđa da se u razvoj, izgradnju, osuvremenjivanje, obnovu i održavanje funkcionalnosti željezničke infrastrukture do 2020. uloži oko 17 milijardi kuna. Evo, 2018. je, gdje su vidljivi rezultati?