Index: HDZ-ov model stanogradnje - uzmi svima, daj bogatima

Kvadrat srednje klase

Svaki puta kada ministar kaže „subvencionirat ćemo“, „pomoći ćemo“, „država će financijski pomoći“, to ne znači da će ministar izvući novčanik i platiti privatnim novcima, a ne znači ni da će ministrova stranka, HDZ, SDP, koja treća, svejedno – pomoći stranačkim novcem. To znači da će uzeti iz Državnog proračuna, dakle uzet će vaš novac kojeg su vam porezima oteli i dati nekome... Tko nema – neka nema. Tko ima – idemo mu pomoći da ima još više! To je ta „socijalna osjetljivost“ o kojoj čujemo u zadnje vrijeme? - piše Indexov Goran Vojković o subvencioniranju kupovine nekretnine.