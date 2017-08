Inspekcijske naknade za voće i povrće u Europi kreću se od 20 do 190 eura

Gospodarstvo, Hrvatska, Politika

U europskom vrhu

Ministarstvo poljoprivrede podiglo je cijenu inspekcijskog pregleda voća i povrća iz tih zemalja s 90 na 2000 kuna, na što je Srbija odgovorila detaljnim pregledima šlepera robe iz Hrvatske. Tportal donosi pregled sličnih naknada u Europi Jednu od najviših naknada za fitosanitarni pregled ima Njemačka. Ona u prosjeku iznosi od 150 do 190 eura. U Belgiji priprema prvog inspekcijskog certifikata košta 45,99 eura plus 30,47 eura za svaki novi cerfitikat. Dodatno, naplaćuje se 30,58 eura za svakih pola sata inspekcije. U Danskoj isti pregled, koji u prosjeku traje sat vremena košta 116 eura, uz nadoplatu od oko 50 eura za svaki novi cetifikat. Bugarska je nešto povoljnija - oni naplaćuju pet eura za provjeru dokumenata, identifikaciju robe dodatnih pet eura i 15 eura za pregled robe teške do 20 tona.