'Invasion of Privacy' Cardi B: Složenac samohvale, vulgarnosti i audiobiografije

"U pitanju je legitimna strategija brzoga uspjeha, koja je dugoročno pokopala i tehnički nadarenije izvođačice poput Missy Elliott ili Nicki Minaj. Iako je glazbeno ukorijenjen u trenutku, čak i onda kad izlazi iz očekivanih okvira, poput u ljetnoj latino obojenoj I Like it , album svejedno potvrđuje da njegova autorica ima više nego dovoljno osobnosti za svoj 'The Blueprint' ili 'My Dark Twisted Fantasy'. Hoće li tako nešto i snimiti, vjerojatno ovisi o tome i koliko je uopće moguće izgraditi nešto trajnije na estetici koja svjesno fetišizira filozofiju", piše Karlo Rafaneli za Arteist , o novom albumu Cardi B