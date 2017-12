Ispovijest transrodne Sarajke

Društvo, Regija

Nije lako

Za razliku od većine osoba koje svoj rodni identitet definiraju u adolescenciji, Elena iz Sarajeva je tranziciju započela u 62. godini života. Razlog je, tvrdi, ranija neinformiranost o konceptu transrodnosti. "Ako idem ulicom odjevena kao žensko, moram gledati 50 metara ispred sebe da vidim tko mi ide u susret - da li ću naići na grupu mladića, parove ili žene s djecom. Neki mi dobacuju, neki me pogledaju. Momci su me jednom ganjali po Dobrinji. Nisu me uhvatili, jer znam sve kratice. Jednom je jedan vlasnik kafića ispred moje kuće izvadio revolver da me ubije. Provela sam noć u policijskoj stanici, jer sam bila odjevena kao žensko", kaže Elena za DW