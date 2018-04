Istraživanje: Materijalizam nije zao ako je kolektivno orijentiran

Društvo

Ako je ključna riječ

Uvriježeno je mišljenje da su materijalisti usredotočeni na osobnu dobit, novac i skupe stvari te da ta materijalna dobra stavljaju iznad vrijednosti kao što su opće dobro i razumijevanje. No Bodo Schlegelmilch, dekan i osnivač poslovne škole WU Executive Academy i direktor Inistituta za međunarodni marketing menadžment, kaže da to nije tako, na osnovu istraživanja koje je proveo, piše Večernji . "Nije svatko tko ima tendencije materijalizmu zao per se. Oni podržavaju društveno odgovorne aktivnosti kao što su programi pomoći za izbjeglice, koriste ekološki prihvatljive proizvode i sl.", tvrdi. O temi je u siječnju pisao i Conversation UK