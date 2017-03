Ivan Mrvoš za svoje pametne klupe prikupio 191.000 eura investicija

Gospodarstvo, Hrvatska, ICT, Zanimljivosti

U eurima se kupa

Tvrtka InClude mladog Solinjanina Ivana Mrvoša do jučer je prikupila 191.000 eura od 47 investitora preko platforme Funderbeam , a cilj je 400.000 eura za financiranje iduće faze proizvodnje pametnih klupa Steora . Kaže on da je puno ljudi iz Hrvatske davalo 100 do 200 eura, a još će 3 tjedna prikupljati ostatak. Kaže Mrvoš da je upravo isporučio klupe za Australiju, klupe idu i u Belgiju, Dansku, Švedsku, Austriju, Njemačku, Češku, Slovačku, Crnu Goru, a želja mu je 700 klupa godišnje. » Poslovni