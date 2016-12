Društvo, Književnost

Fina gospođa, majka, autorica

Ivana Brlić-Mažuranić ima neosporno mjesto u kanonu hrvatske književnosti, no ponajprije dječje. To je područje koje je, dosljedno patrijarhalnoj podjeli muške-javne i ženske-privatne sfere, bilo rezervirano za žene. To je u svojoj Autobiografiji priznala i Brlić Mažuranić, navodeći kako je uz želju za objavljivanjem osjećala i kako pisanje nije u skladu sa ženskim dužnostima. » Le Monde Diplomatique