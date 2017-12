Ivančić: Krv, laž i suze

Hrvatska, Politika

"Ozbiljne nacije nastoje zataškati sramotu"

"Razlika između hrvatske istine i istine kao takve tolika je da u predodžbi zastupnika one prve – među kojima istaknuto mjesto zauzima Božo Petrov – ona druga zapravo ne postoji, osim kao strašno oruđe neprijateljske propagande, pogodno za svaku vrstu sabotaža. A sigurno je i da Božo Petrov ima unaprijed pripremljen odgovor. Otkud debilu iz velikosrpskih Novosti pravo da tako komunicira s hrvatskim državnim dužnosnikom? Što on sebi umišlja? Tko to financira? Na koji bi to način uopće bilo moguće sletjeti s oblaka i tresnuti dupetom o tlo ako zakon gravitacije nije usvojen u Hrvatskom saboru?", piše Viktor Ivančić. » Novosti