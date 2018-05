Ivica Relković: Program Živog zida - bučni nedolazak na vlast

Politika

Ne misle ozbiljno

Politički analitičar i kolumnist Globusa piše: "Živi zid je napokon objavio svoj program, iz kojeg se jasno prepoznaje temeljni cilj stranke: bučni nedolazak na vlast! Nema ničeg opasnijeg za parlamentarno preživljavanje Živog zida idućih desetak godina od dolaska na vlast. Koliko je to opasno za treću opciju, dvaput je u dvije godine dokazao Most, pa se Živi zid grozi takvog scenarija. Živi zid je jasno naglašavao da će on na vlast onog trenutka kad samostalno dosegne 76 mandata. Naravno, nije dobro ponavljati takvu poruku pred biračima, jer kad i njima postane jasno da je to utopija, entuzijazam potpore će pasti..." » Jutarnji