Ivo Žanić: O jeziku i jezičnoj politici

Ča, kaj, što?

"Kajkavski su govori stigmatizirani kao ruralni, 'dudekovski', i mnogi su kajkavci zbog toga s razlogom frustrirani, no to se ne može izmijeniti čitanjem Krležinih Balada Petrice Kerempuha. To se radi popularnom glazbom u dosluhu s globalnim žanrovima koja će mladoj populaciji predstaviti modernu, urbanu verziju tih govora. Kao što se, makar nakratko i lokalno, ali to učinili čakovečka Kom3dija ili zabočka Zadruga ", kaže sociolingvist Ivo Žanić u zanimljivom intervjuu za Arteist . Govori i o Deklaraciji o zajedničkom jeziku, dijalektima i siromašenju jezika.