Izbacuju Kevina Spaceyja iz završenog filma

Ostao Kevin bez prostora...

Američkog glumca Kevina Spaceyja izbrisat će iz već završenog holivudskog filma 'All the Money in the World', nakon optužbi za seksualno zlostavljanje protiv njega. Scene s njim će biti ponovno snimljene, s Christopherom Plummerom umjesto Spaceyja (mada je mogao i ostati - uopće nije nalik na sebe, kako pokazuje screenshot gore), a film bi trebao izaći 22. prosinca, kako je i planirano. Spacey je u ovom filmu glumio naftnog tajkuna Jeana Paula Gettyja, režirao ga je Ridley Scott, a radi se o otmici Gettyjevog unuka. U mnogim scenama filma Spacey je sam, a pojavio se i u traileru . » Vanity Fair