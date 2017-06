Izbjegnut politički skandal - Kohl će biti pokopan europskom komemoracijom

Politika, Svijet

Njemački kancelar Helmut Kohl bit će ispraćen velikom europskom komemoracijom u Strasbourgu, govore će održati Merkel, Macron i Juncker, lijes će biti prekriven zastavom Europske unije, a na kraju će se prekriti njemačkom i prijeći rijeku Rajnu do njemačkog grada Speyer gdje će Kohl biti pokopan u krugu obitelji i prijatelja. No, piše Telegram , nije bilo ovako idilično u pripremi - on izričito nije htio njemački državni pokop, njegova udovica tražila je da nijedan njemački političar ne govori na ispraćaju i htjela je da govor održi Viktor Orban. Kohl Angeli Merkel nikada nije oprostio što ga je potjerala s čela stranke zbog afere s anonimnim donacijama stranci, bio je okrenuo leđa sinovima i prijateljima, čini se da je s drugom suprugom živio prilično izolirano...