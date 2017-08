Izložba Britanskog muzeja o novcu u komunizmu, bit će i ex-Yu hiljadarka

Društvo, Kultura, Svijet

Novca na lopate

Poznati Britanski muzej ove jeseni otvara veliku izložbu posvećenu novcu iz komunističkih zemalja, među kojima će se naći i novčanica od 1.000 jugoslavenskih dinara, s likom radnika u zeničkoj željezari Arifa Heralića. Izložba 'Valuta komunizma' ( The Currency of Communism ) u Britanskom muzeju u Londonu otvara se 19. listopada i trajat će do 18. ožujka 2018., a postavljena je povodom 100. obljetnice Ruske revolucije. » T-Portal