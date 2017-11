Kultura, Zagreb

Multimedijalna instalacija

Sutra se u Meštrovićevom paviljonu otvara izložba Nikola Tesla - Mind from the Future . U ovoj kompleksnoj narativnoj instalaciji, posjetitelji će putovati od Smiljana do Novog Zelanda te putem "upoznavati" Marka Twaina, Stanforda Whitea, J.E.R. Houdana, Thomasa Edisona, Georgesa Meliesa, Marinu Abramović, Andyja Serkisa i druge. Buro 247 prikazuje neke dijelove izložbe.