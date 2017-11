Izložbe: Materijaliziranje Interneta - kako Google izgleda iznutra

Internet, Kultura, Svijet

Cigla gugla

U Eindhovenu je postavljena grupna izložba Materialising the Internet na kojoj su izložene fizičke manifestacije weba - kad digitalno postaje opipljivo ne vraćamo se na staro nego se stvaraju nove forme, nove estetike i geste, piše We Make Money not Art . Pojedini izložci naglašavaju potencijal interneta u smislu umjetničkog stvaranja i kulturne memorije, kontrolu koju giganti iz Silicijske doline provode nad našim životima, efemernost oruđa za komunikaciju, predrasude koje okružuju najsofisticiranije komade inženjerije, a sve skupa duhovito, stimulativno i zabavno. Izdvaja se rad 'Web Spaces' Jipa de Beera koji rastvara strukturu homepageova i otkriva skrivenu hijerarhiju i strukturu arhitekture Facebooka, Googlea, Amazona...