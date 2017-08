Celebrities, Glazba

Zvuk novca

Četrnaesti Jay-Z-jev albumdirljivo je ostvarenje, no iza njegovih vrlo često pozitivnih poruka krije se neobična ali zapravo jedina realno moguća perspektiva za jednog rap mogula – ona materijalna, on svaku tematiku svodi na ogoljeni materijalistički okvir: kao u The Story of O.J. , piše Karlo Rafaneli za Lake note