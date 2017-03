Je li došao Todorićev kraj?

Hrvatska, Politika

Pedale su stale

Iako trenutna tržišna pozicija Agrokora ne izgleda nimalo obećavajuća, do bankrota i potpune propasti carstva sigurno neće doći. U najgorem scenariju doći će do fragmentacije i prodaje pojedinih poslovnih jedinica, ali za sve ekonomije u regiji, naročito hrvatsku, to bi svejedno moglo imati ogromne negativne posljedice. U neizbježnom restrukturiranju dio trgovina će se vjerojatno ugasiti, a mnogi radnici ostati bez posla. Isto će se dogoditi i velikom dijelu kooperanata. Zadnja opcija koja još preostaje Todoriću je prodaja dionica na burzi.