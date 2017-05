Je li grunge bio dobar?

Glazba, Kultura, Svijet

Najbolji ikad, tad, nekima...

Časopis New Republic ima jako lijepo napisan članak o grungeu, povodom smrti Chrisa Cornella i 25. godišnjice filma 'Singles', gdje se pitaju koliko je zapravo vrijedio ovaj glazbeni žanr. Autor je bio fan i piše kako od sve umjetnosti na svijetu Chris Cornellova spada u njemu najznačajnije, "iako je čisti proizvod svog vremena, ali ne i bezvremena" i navodi mnoštvo drugih alternativnih glazbenika iz 1990.-ih s većim utjecajem i koji još uvijek zvuče moderno, poput Liz Phair, Guided by Voices i Fugazi. Ocjenjuje da bi glavni kulturološki utjecaj grungea mogla biti estetika, a četvoricu glavnih grunge frontmena - Chrisa Cornella, Kurta Cobaina, Eddieja Veddera i Laynea Staleyja - takve zgođušne i delikatne vidi sličnijima Davidu Bowieju nego Ozzyjy Osbourneu. Tako mnogo umjetnosti koju volimo vrijednom čine uspomene, slučajnosti, vrijeme i mjesto... » New Republic