Je li statistika o nezaposlenosti u Njemačkoj "zaglupljivanje naroda"?

Društvo

Ne cvjetaju ruže

"U statistikama potpuno nedostaju osobe koje su navršile 58 godina. Politika tvrdi kako ti ljudi nemaju osobitu šansu da nađu posao na tržištu rada pa ih zato možemo izvaditi iz statistike. Ne broje se niti nezaposleni koji preko Zavoda pohađaju tečaj dodatnog obrazovanja. A ako se neki nezaposleni tog jutra javio svom Zavodu da je bolestan, onda ni on nije nezaposleni. Oni poslani na 1-euro-job (poslovi uz potporu namijenjeni vraćanju dugotrajnih nezaposlenih na tržište rada – op.ur.) također se ne vode kao nezaposleni. Sve su to ljudi koji su u stvarnosti nezaposleni, ali su prigodnim definicijama izbačeni iz broja nezaposlenih. To su teške manipulacije za koje je odgovorna politika", kaže profestor ekonomije Heinz-Josef Bontrup o stanju na tržištu rada u Njemačkoj. » Deutsche Welle