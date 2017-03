Jedna drugačija igrica u kojoj je igrač - sve u igrici

Svijet, Zanimljivosti

Igram dakle postojim

Umjetnik David OReilly napravio je igricu Everything u kojoj igrač nije jedno nešto u igrici nego se izdiže iz jednog mjesta i postaje - sve, životinje, drveće, kontinenti, planeti, svemir, sve je to novo tijelo u koje igrač ulazi. Ova pomalo filozofska igra koristi sistem povećavanja i smanjivanja gdje igrač bira hoće li biti manja ili veća stvar, broj avatara koje igrač može preuzeti je neograničen, a glavni lik u igri je - osoba koja igra igricu i idejaje taj "ja". Igrač skuplja svoje oblike dok igra i može se vratiti sebi životinji ili sebi biljci ili čemu već što je bio u igri. Igrač čak i ne mora aktivno igrati ovu igricu, nego može odložiti kontrolere, a 'Everything' će se nastaviti vrtjeti sam... Igrica je zasad dostupna za PS4, za mjesec dana bit će i za PC i MAC. » The Verge