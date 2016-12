Jednostavnija procedura za 50.000 eura pomoći mladim seljacima

EU, Gospodarstvo, Hrvatska

Svaka pomoć dobro dođe

Dobra vijest za sve mlade koji se bave poljoprivredom i žele ostati na selu. Baš za njih Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je novi natječaj na koji mogu prijaviti svoje projekte. Za svaki mogu povući 50.000 eura, i to iz europske omotnice za mlade poljoprivrednike. Potpore su nepovratne, a dio novca mogu dobiti odmah, avansno. Vjetar je to u jedra svim proizvođačima hrane na selu čiji su projekti dobili europski novac. Do sada je potpore dobilo njih 270. No tu nije kraj. Ministarstvo je upravo raspisalo novi natječaj i pojednostavilo proceduru, piše HRT