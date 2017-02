Jeftini avioprijevoznici počeli zauzimati i najveće zračne luke

Gospodarstvo, Lifestyle, Svijet

Zapadno krilo

Kada je riječ o njemačkim zračnim lukama, ovog ljeta će pasti i posljednje utvrde "skupih", redovnih zračnih prijevoznika - npr. u Frankfurtu je dosad udio povoljnih prijevoznika bio jedva 4%, no Ryanair je tamo postavio svoja dva zrakoplova, na štetu njemačke Lufthanse, no njezin Eurowings stiže u luku već sljedećeg ljeta. Novi su i donedavno nedostižan cilj za jeftine aviokompanije bili interkontinentalni letovi, no Norwegian već sada nudi letove "preko bare" za 69 dolara. » Deutsche Welle