Jergović: Audicija je najigranija studentska vježba u povijesti glume

Imitacija ili recitacija?

"Pomalo iz lokalne sklonosti ruganju, pomalo iz čiste zabavljačke radosti nastala je predstava 'Audicija', koja je prvi put javno odigrana u prosincu 1984. 'Audicija', međutim, nije ni bila zamišljena kao priredba za najšire mase, koju će 1986. preuzeti menadžer Lepe Brene Raka Đokić, nego je to, valjda, trebala biti zabavna i nepretenciozna stilska vježba, koja će tokom jedne sezone puniti dvjestotinjak sjedećih mjesta na Otvorenoj sceni i koja će biti usputna stanica u stasavanju jedne vrlo darovite glumačke generacije. No, stvoreno je estradno čudo, stvoren je scenski monstrum za proizvodnju novca i smijeha, predstava koju će do početka rata vidjeti dva i pol milijuna ljudi", piše Miljenko Jergović o povratku kultne predstave. » jergovic.com