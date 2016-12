Jergović: Barbike za dječake, oružje za djevojčice, lutkina kuća za mene

Hrvatska

Svakome što želi

"Bio sam šestogodišnjak kada sam u prodavaonici igračaka ugledao veličanstvenu lutkinu kuću. Dvokatnica s prizemljem i tavanom, sagrađena od drveta, s kuhinjom, nekoliko kupaonica i s tri velike, prostrane sobe i jednom manjom, dječjom, puna namještaja i pokućstva, sve to veličine omanjeg pisaćeg stola. Cimnuo sam majku za rukav, rekao – ja bih ono, a ona mi je nezainteresirano uzvratila – to je za djevojčice. O, kako sam se tad posramio, ama za deset sljedećih djetinjstva i za sav odrasli život nije me oblio takav sram, jer sam poželio nešto što je žensko", piše Miljenko Jergović