Jergović: Mora, luke i brodovi meštra Stovodića i Voje Radoičića

Kultura

Veli vapor za poć va navijek

"Genijalnost Voje Radoičića sastoji se, međutim, u tome što je on ljudima pružao materijal za greške, nudio im je svijet u kojem će do mile volje griješiti, izmišljati, fantazirati, i to onako kako su to činili dok su bili djeca. U djetinjstvu, dok je jezik još svjež i živ, riječi prelaze jedna u drugu, rađaju se značenja i smislovi, zbiva se čudo razumijevanja. Samo u djetinjstvu nevjork je mogao biti navijek", piše Miljenko Jergović u čast nedavno preminulom umjetniku.