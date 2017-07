Jesu li krave u Indiji zaštićenije od žena?

Aktivizam, Društvo, Svijet

Redefinicija svetih krava

Indijski umjetnik Sujatro Ghosh odlučio je pokrenuti fotografski projekt koji preispituje dvostruke standarde s kojima se žene susreću u indijskom društvu. Kako navodi policija iz Delhija, u 2015. godini samo je 29 posto slučajeva silovanja završilo optužujućom presudom, a samo je 12 posto muškaraca optuženih za silovanje djeteta završilo u zatvoru. "Uznemiruje me činjenica da je ženama koje su doživjele seksualno nasilje potrebno više vremena da dočekaju pravdu, no što je to slučaj s kravama, koje mnogi Hindusi smatraju svetim životinjama", izjavio je Ghosh za BBC . Kako bi povećao vidljivost ovog problema Ghosha je odlučio fotografirati žene koje nose kravlje maske.