John Cleese u Sarajevu: U ovo vrijeme najviše trebamo komedijaše

Film, Svijet

Smij se nevolji

Ovo je vrijeme u povijesti u kojem možda najviše trebamo komedijaše, rekao je Monty Pythonovac John Cleese primajući nagradu za doprinos filmskoj umjetnosti na Sarajevo film festivalu. Zezao se s domaćinima da je bio uplašen kad je dolazi jer su mu kazali kako bi me netko mogao ubiti a znam da to ne bi bilo prvi puta da je netko ubijen u Sarajevu. "Ovo srce dodjeljujemo nekome tko nas je učio da se smijemo sami sebi, da humor i ironija mogu spasiti živote, a mi u Sarajevu to znamo jako dobro", kazao je direktor SFF-a Mirsad Purivatra. Cleese je poslije u intervjuu za Klix.ba rekao da je "humor najpozitivnija mogućnost koja vam olakšava da se nosite s poteškoćama". Inače, festival je zatvoren jučer , a najboljim filmom proglašen je 'Strašna majka' gruzijske rediteljice Ane Urushadze o 50-godišnjoj domaćici koja je prisiljena odabrati između obiteljskog života i svoje strasti – pisanja, koju je godinama potiskivala.