Jokić: Hrvatska - teatar bahatosti i taština u kojem djeca ne poznaju optimizam

Hrvatska, Obrazovanje

Zemlja budućnosti

"Usprkos svemu, ljudi koji rade u našim školama i vrtićima, sa svim svojim manama i pozitivnim osobinama, predstavljaju rijedak potencijal ovog društva. Gdje i s kim drugim govoriti o optimizmu? Gdje u okolini vidjeti funkcionalno? Još je problematičnije kome reći da je zabrinjavajuće to što mladi ljudi ne znaju riječ optimizam i nemaju osnovna znanja i vještine za život i rad. Koga je u ovom teatru taština, bahatosti i licemjerja uopće briga za to? Što znači jedan matematički zadatak u zemlji u kojoj prirodna nepogoda postaje atraktivna i zanimljiva tek kad guta kuće i prijeti velikim gradovima? Što uopće znače odgoj i obrazovanje u zemlji skromnih sredstava, u kojoj se kupuju borbeni avioni i naftne kompanije na Božić preko televizije, a trećina stanovništva živi u siromaštvu? Postoje ideje za koje se vrijedi optimistično i do kraja boriti – Hrvatska i bolje obrazovanje za mnogo ljudi sigurno su takve", komentira Boris Jokić