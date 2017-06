Jokić: U laži su kratke noge - ovo je najveća hrvatska obrazovna prevara

Hrvatska, Obrazovanje, Politika

Kuriku koalicija

Ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić, predsjednica Povjerenstva za provedbu Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije Dijana Vican te voditeljica Ekspertne radne skupine (ERS) za provedbu kurikularne reforme Jasminka Buljan Culej nisu se odazvali pozivu na okrugli stol ‘Hrvatska može bolje’ u organizaciji GOOD inicijative. Na ovom je sastanku Boris Jokić, bivši voditelj ERS-a, objasnio da nije najvažnije tko će voditi reformu već kako će se taj proces odvijati. “Mi nismo društvo koje je bahato, koje pljuje na rad 500 ljudi. To ne mogu biti vrijednosti ovog društva. U tu balkansku kaljužu upast ćemo kao u živo blato. Ako to radimo u sustavu u koji se toliko kunemo, mi smo dugoročno izgubljeni kao društvo”, rekao je Jokić, dodajući da je najveći problem u lažima. “A u laži su kratke noge. Po meni je to najveća hrvatska obrazovna prevara”, zaključuje Jokić. » T-Portal