Julie Delpy o zlostavljanju: Europa je bolja od Hollywooda

"Mediji se sad bave s nekoliko otkrivenih manijaka i silovatelja, ali ne bave se seksizmom, ponižavanjem i vrijeđanjem žena, što je i dalje svakodnevna pojava. U Europi je bolje nego u Americi, to je sigurno, a i bolje je danas nego što je nekada bilo. Na početku moje karijere nije baš bilo tako blistavo, ali danas je bolje, danas me nitko ne osuđuje, jer sam žena koja se bavi filmom. Nisam bila ni punoljetna, a već su me seksualno ugrožavali. Neće se ništa stubokom promijeniti. Weinstein i slični zaslužuju zatvor, ali seksizam kao takav neće se iskorijeniti", kaže cijenjena francuska glumica Julie Delpy u intervju Novom listu