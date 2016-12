Jure Vujić opet plagirao, ovaj put s Wikipedije

Hrvatska, Politika, Znanost

Standardna praksa

Nakon što se prije četiri godine Jure Vujić zbog plagiranja morao ispričati profesoru Dejanu Joviću, trenutni direktor Instituta za geopolitiku i strateška istraživanja, opet se našao u sličnom skandalu. Vujić je za časopis zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti „Europske studije“ napisao članak „ Eastern Mediterranean as gravitation centre od geopolitical battle for Euroasia “ Vujić navodno prepisao početak članka, i to ni manje ni više, nego s nimalo znanstveno utemeljene Wikipedije !? "Zna kako se masovno autoplagira i kompilira. Wikipedija, uostalom, može i ne mora biti stručno-znanstveni izvor. Smatram kako je ovdje isključivo riječ o političkom obračunu s ciljem osobne diskvalifikacije“, rekao je Jure Vujić za Forum.tm