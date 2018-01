Jurica Pavičić: Crkva će, govoreći uime tradicije, najviše nauditi - tradiciji

Hrvatska, Politika, Religija

Kako stvari stoje

"Kao što je nacizam zagovarajući obnovu nacije doveo do nacionalnog uništenja, kao što je lenjinizam najviše naudio radničkoj klasi, tako će i Crkva progovarajući uime tradicije najviše nauditi - tradiciji. Tko ima volje učiti, lijepo može vidjeti kako se to dogodilo u Španjolskoj i Irskoj. Tamo se to dogodilo nakon desetljeća klerikalne ideologije. U nas, izgleda, proces ide čak i brže", piše Jurica Pavičić. » Jutarnji