Jutarnji objavljuje mejlove: I MOST bio uključen u pisanje lex Agrokor

Na rijeci afera

Zoran Besak iz Etične banke prošlog se proljeća nalazio s takozvanom skupinom Borg i sudjelovao u izradi samog lex Agrokor, a njega je, kao i Branimira Bricelja, u tu radnu skupinu predložio tadašnji koalicijski partner HDZ-a Most, piše Jutarnji o tome kako je MOST, a ne isključivo HDZ, bio povezan s izradom lex Agrokor. List je na uvid dobio još i neke e-mailove djelatnice iz Ministarstva pravosuđa, koje je tada vodio Ante Šprlje, također ministar iz redova Mosta, a iz kojih je također vidljivo da su i njihovi službenici sudjelovali u pisanju spomenutog zakona. Došli su i do jednog mejla Tonćija Korunića iz InterCapitala gdje ovaj piše da se Božo Petrov tada bio ponudio da progura zakon.