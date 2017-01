Kad Alain postane Alija, a Francois Farid

Svijet

Islamofobija

Bivši premijer Alain Juppé bio je uvjerljiv favorit za kandidata desnice na predsjedničkim izborima u Francuskoj. No onda su se na društvenim mrežama pojavile optužbe da je blizak islamskim radikalnim krugovima i nadjenut mu je nadimak Ali, a sve to je propraćeno i fotomontažama. Juppé je izgubio, a neočekivano ga je pobijedio François Fillon. Izbori su u travnju i svibnju, no i Fillon sada ima razloga za brigu jer su ga na društvenim mrežama preimenovali u Farida. » Deutsche Welle