Kako do podataka s izgubljenog smartphona

Svijet, Zanimljivosti

Lost and smart

Izbrisati podatke daljinski ili iskoristiti backup - dvije su opcije kod izgubljenog mobitela. Tko koristi Google Android ima aplikaciju Find My Device koja locira izgubljeni mobitel ili tablet, a omogućuje i daljinsko zaključavanje te brisanje ili prikazivanje poruka. Što se čuvanja privatnih podataka tiče tu su Googleovi vezani cloud servisi koji bi trebali sačuvati podatke jer su oni vezani uz korisnički račun, a ne uređaj. Kod Appleovih uređaja pomaže iCloud.com i opcija Find my Phone. Za prikaz svih podataka treba to unaprijed omogućiti na iPhoneu u iCloud postavkama. » T-Portal