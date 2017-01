Kako doista izgleda brak nakon 18. godina zajedničkog života

Lifestyle

Nije kao na filmu

Annie Reneau blogerica je koja je otkrila što je naučila u 18. godina braka sa svojim mužem. "Moj muž zna da ako mi želi pokazati da me voli da to treba učiniti tako što će mi to reći (riječi potvrde) ili očistiti kuhinju (čin uslužnosti). Ako ja želim njemu pokazati da ga volim, mogu ga zamoliti da se prošetamo zajedno (kvalitetno vrijeme) ili se sklupčati uz njega (fizički dodir). Znati kojim jezikom koji partner govori je jako bitno", piše Annie. » 24sata