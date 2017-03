Kako izračunati koliko vam treba sna?

Lifestyle, Zanimljivosti

Recept za san

"Nekim ljudima je potrebno više, a nekima manje sna. Stvar je individualna, a ovisi o genetici. Želja za spavanjem određuje i brzinu kojom spavate. Točnije, brzinu kojom prolazite kroz različite cikluse tijekom spavanja. Većina ljudi prolazi kroz pet 90-minutnih ciklusa spavanja svake noći. Od trenutka buđenja oduzmite sedam i pol sati i idućih sedam do deset dana idite u to vrijeme spavati. Znači, ako ustajete u sedam sati, odlazite na počinak u 23:30 sati. Držite se tog ritma sedam do deset dana, kako bi se tijelo naviknulo. Ako se nakon ovog perioda budite sami, nekoliko minuta prije alarma, pronašli ste svoju idealnu dozu sna", kaže "doktor za spavanje" Michael Breus.