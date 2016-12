Kako je Plenković poveo Hrvate na Mjesec?

Gospodarstvo, Hrvatska, Politika

"Dakle, idemo na Mjesec. A kako, čime?"

"Andreja Plenkovića neprimjereno je spominjati u kontekstu s Johnom Kennedyjem, ali on je ovog vikenda Hrvate faktično pozvao da mu vjeruju da Vlada ima razrađen plan za odlazak na Mjesec. Njegova objava otkupa vlasničkih udjela MOL-a u INA-i otprilike je na toj razini. Stoga se može usporediti način na koji je Plenković to napravio s Kennedyjevim " We choose to go to the Moon " govorom. Kad je okončao svoje kratko obraćanje, premijer je, kao da je njegova dionica završena, jednostavno otišao, ne dopuštajući novinarima da mu postave pitanje kako kani skupiti petnaestak milijarda kuna, koliko je potrebno da bi se INA vratila kući. O tome će Plenković 'kad se steknu uvjeti'", piše Lupiga