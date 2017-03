Lifestyle

Disanje i fokus

Došao sam do spoznaje da stalno nekuda žurim: posao, hranu, zadatke, čak i meditaciju. Na neki način to je povezano sa pohlepom, ta želja da se ništa ne propusti i izvuče maksimalno iz nekog iskustva. No treba naučiti okrenuti fokus sa sebe, stvarno proživjeti trenutak, a ne već u glavi juriti prema sljedećem, piše Zenhabits