Kako proizvođači varaju na kućanskim aparatima

Majstorski ispit

Kvarovi na kućanskim uređajima vrlo brzo nakon isteka jamstva postali su pravilo, a neke su studije pokazale kako su novi uređaji za to programirani - perilice za rublje programirane su na određen broj okretaja, televizori na nekoliko tisuća radnih sati, a printeri na određen broj stranica. Europska unija to pokušava riješiti različitim inicijativama, no jedan je od većih problema neisplativost popravaka zbog visokih cijena. "Rezervni dijelovi ne samo da moraju biti dostupni, već moraju biti po razumnoj cijeni", objašnjava Biljana Borzan. » Jutarnji