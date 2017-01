Kako putovati svijetom bez novca - iskustva

Lifestyle, Svijet, Zanimljivosti

Bez novca - bez brige

Biciklistica Laura Bingham prošlog je lipnja prešla 7.000 kilometara preko Južne Amerike, bez novca, njen je savjet da se pakira lagano i uzme samo esencijalne stvari, a što se pomoći stranaca tiče kaže - "razina velikodušnosti šokirala me do srži" (iako priznaje da su joj neki odbijali pomoći). Rob Greenfield 72 je dana stopirao od Brazila do Paname, a savjetuje "odbaci očekivanja prije nego otputuješ, imaj otvoren i znatiželjan um". Rhinal Patel je stopirala od Britanije do Hong Konga, a njen je savjet - "fokusiraj se na krajnji cilj i dopusti nikome i ničemu da ti stane na put". » Guardian